Два футболиста «Ромы» сдали положительный тест на коронавирус
В «Роме» были выявлены два случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Football Italia.
Имена заразившихся футболистов не сообщаются. Но подчеркивается, что положительные результаты тестов на коронавирус зафиксированы у двух полузащитников основной команды римского клуба.
Напомним, что 21 ноября «Роме» предстоит провести матч 13-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю