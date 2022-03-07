Душан Влахович признан лучшим игроком «Ювентуса» по итогам февраля

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович признан лучшим игроком клуба по итогам февраля, сообщается на сайте туринцев.

В прошлом месяце серб участвовал в 6 матчах за «Ювентус» и забил 4 гола.

Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года за 70 миллионов евро. Туринский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, набрав 53 очка. В следующем туре «Юве» встретится с «Сампдорией», игра состоится 12 марта.