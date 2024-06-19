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Сегодня, 09:10

Думфрис прокомментировал будущее в «Интере»

Виктория Кравченко
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Защитник «Интера» Дензел Думфрис поделился мнением о миланском клубе, заявив, что чувствует себя в команде как дома.

«Я чувствую себя в «Интере» как дома. Мы все одна семья. Мы уже давно говорили о продлении контракта, но у клуба были финансовые трудности. Сейчас у клуба сменился владелец. Но во время чемпионата Европы или, может быть, после него мы посмотрим, что будет», — цитирует Думфриса журналист Джанлука Димарцио.

В минувшем сезоне футболист сыграл 36 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач. «Интер» в 38 матчах набрал 94 балла и стал чемпионом Италии.

ФК Интер (Интернационале)
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
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 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
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 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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