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«Думаем только о следующем матче против ЦСКА». Фонсека — после игры с «Миланом»

03:58
Паулу Фонсека. Фото Instagram
Паулу Фонсека. Фото Instagram
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после ничьей с «Миланом» в 5-м туре серии А (3:3) отметил, что сейчас команда думает только об игре с ЦСКА. Римляне в четверг сыграют с красно-синими в Лиге Европы.

— Мы хотим быть лучше, чем в прошлом сезоне, думаем только о следующем матче против ЦСКА в Лиге Европы, — цитирует Sky Sport Фонсеку. — Считаю, что команда в порядке и улучшается. У нас есть уверенность и должны быть амбиции.

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