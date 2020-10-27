Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после ничьей с «Миланом» в 5-м туре серии А (3:3) отметил, что сейчас команда думает только об игре с ЦСКА. Римляне в четверг сыграют с красно-синими в Лиге Европы.

— Мы хотим быть лучше, чем в прошлом сезоне, думаем только о следующем матче против ЦСКА в Лиге Европы, — цитирует Sky Sport Фонсеку. — Считаю, что команда в порядке и улучшается. У нас есть уверенность и должны быть амбиции.