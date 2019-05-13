Дуглас Коста хочет завершить карьеру в "Гремиу"

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста ответил на несколько вопросов своих подписчиков в Инстаграме. 28-летний бразилец признался, что хочет завершить карьеру в "Гремиу". Футболист является воспитанником этого клуба.

– Самым сильным защитником, с которым я когда-либо виделся, является Кьеллини. Криштиану Роналду – просто фантастический человек. Где бы я закончил свою карьеру? В "Гремиу", – написал Коста.

Коста перешел в "Ювентус" летом 2017-го из "Баварии". В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за "бьянконери", забил один гол и отдал две голевые передачи.

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