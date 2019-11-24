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Дуглас Коста, де Лигт и Бернардески получили травмы

18:45
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Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста получил травму бедра, сообщает официальный сайт туринского клуба. Бразилец пропустит две недели.

Также повреждение получил защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт — он вывихнул плечо, его участие в игре с «Атлетико» в Лиге чемпионов под вопросом. Травмы игроки получили в последнем матче чемпионата Италии с «Аталантой» (3:1). Также под вопросом участие в игре с «Атлетико» Федерико Бернардески, получившего ушиб.

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