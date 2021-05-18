Дуглас Коста близок к возвращению в «Гремио»

В «Гремио» подтвердили, что в команду в скором времени перейдет полузащитник Дуглас Коста на правах свободного агента.

«Переговоры ведутся. Ювентус» разрешил заключить нам сделку с игроком. Ждет документы, которые привезут во вторник или среду. У нас есть достаточно времени, чтобы зарегистрировать игрока до закрытия тренсферного окна», — сказал вице-президент «Гремио» Маркос Херрманн.

Соглашение 30-летнего футболиста с туринским клубом рассчитано до лета 2022 года. Этот сезон футболист провел в бундеслиге в аренде в «Баварии». В составе взрослой команды «Гремио» бразилец играл с 2008 по 2009 год.