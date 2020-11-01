Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Специю»
«Ювентус» в матче 6-го тура чемпионата Италии обыграл «Специю» со счетом 4:1.
В составе туринцев отличились Альваро Мората, Адриен Рабьо и Криштиану Роналду, оформивший дубль. Хозяева ответили точным ударом Томмазо Побега.
После этого матча «Ювентус» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Специя» с 5 очками — на 16-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
6-й тур
«Специя» — «Ювентус» — 1:4 (1:1)
Голы: Мората, 14 (0:1). Побега, 32 (1:1). Криштиану Роналду, 59 (1:2). Рабьо, 67 (1:3). Криштиану Роналду, 76 — с пенальти (1:4).
«Специя»: Проведель, Терци (Исмайли, 88), Шабо (Делль`Орко, 74), Бастони, Феррер, Риччи, Бартоломей, Побега (Эстевес, 74), Фариас (Гьяси, 73), Верде (Агудело, 46), Нзола.
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи (Фработта, 77), Данилу, Мерих Демирал, Маккенни (Рэмси, 62), Бентанкур (Рабьо, 62), Артур, Куадрадо, Мората (Кулушевски, 78), Дибала (Криштиану Роналду, 56), Кьеза.
Предупреждения: Шабо, 49. Рабьо, 69. Бартоломей, 75. Эстевес, 87.
Судья: Абиссо (Италия).
1 ноября. Специя. Стадион «Alberto Picco».
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