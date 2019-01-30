Дубль Пентека принес "Милану" победу над "Наполи" в Кубке Италии

"Милан" обыграл "Наполи" (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии. В составе победителей дубль сделал Кшиштоф Пентек. Это его первые голы за россонери после перехода из "Дженоа".

В полуфинале "Милан" сыграет с победителем пары "Лацио" - "Интер".

Кубок Италии

1/4 финала

"Милан" - "Дженоа" - 2:0 (2:0)

Голы: Пентек, 10 (1:0). Пентек, 27 (2:0).

"Милан": Доннарумма, Абате, Музаккьо, Романьоли, Лаксальт, Бакайоко, Кессье, Лукас Пакета (Родригес, 85), Борини (Хакан Чалханоглу, 60), Самуэль Кастильехо, Пентек (Кутроне, 79).

"Наполи": Мерет, Малькюи (Кальехон, 85), Гулям, Максимович, Кулибали, Аллан (Унас, 45), Зелиньски, Диавара (Мертенс, 58), Руис, Инсинье, Милик.

Предупреждения: Малькюи, 29. Милик, 35. Кулибали, 40.

Судья: Джакомелли.

29 января. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza"