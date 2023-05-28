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Дубль Милинковича-Савича принес «Лацио» победу над «Кремонезе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лацио» — «Кремонезе».
Фото Global Look Press

«Лацио» на своём поле обыграл «Кремонезе» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 3:2.

Дублем в составе римлян оформил Милинкович-Савич. Одним голом отметился Хюсай. За гостей забил Гальдамес, а ещё один мяч в собственные ворота отправил Лаццари.

«Лацио» с 71 очком идет вторым турнирной таблице за тур до конца чемпионата Италии. «Кремонезе» с 24 баллами занимает предпоследнюю строчку.

Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 19:00. Olimpico (Рим)
Лацио
3:2
Кремонезе
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Кремонезе
ФК Лацио
0
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Серия А, 37-й тур: «Фиорентина» победила «Рому», «Ювентус» против «Милана»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Лацио 37 21 8 8 58-30 71
3
 Интер 37 22 3 12 70-42 69
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
9
 Фиорентина 37 14 11 12 50-42 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 37 10 13 14 37-47 43
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
19
 Кремонезе 37 4 12 21 34-69 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
Результаты / календарь
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38 тур
26.05 21:45
Сампдория – Сассуоло
 2 : 2
27.05 16:00
Салернитана – Удинезе
 3 : 2
27.05 16:00
Специя – Торино
 0 : 4
27.05 19:00
Фиорентина – Рома
 2 : 1
27.05 21:45
Интер – Аталанта
 3 : 2
28.05 13:30
Верона – Эмполи
 1 : 1
28.05 16:00
Болонья – Наполи
 2 : 2
28.05 16:00
Монца – Лечче
 0 : 1
28.05 19:00
Лацио – Кремонезе
 3 : 2
28.05 21:45
Ювентус – Милан
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 25
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 23 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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