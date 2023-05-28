Дубль Милинковича-Савича принес «Лацио» победу над «Кремонезе»

«Лацио» на своём поле обыграл «Кремонезе» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 3:2.

Дублем в составе римлян оформил Милинкович-Савич. Одним голом отметился Хюсай. За гостей забил Гальдамес, а ещё один мяч в собственные ворота отправил Лаццари.

«Лацио» с 71 очком идет вторым турнирной таблице за тур до конца чемпионата Италии. «Кремонезе» с 24 баллами занимает предпоследнюю строчку.