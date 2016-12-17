Дубль Мчедлидзе принес "Эмполи" победу над "Кальяри"

"Эмполи" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии обыграл "Кальяри". Дублем в составе хозяев отметился нападающий Леван Мчедлидзе.
Чемпионат Италии
Серия А
17-й тур
"Эмполи" – "Кальяри" – 2:0 (1:0)
Голы: Мчедлидзе, 8 (1:0). Мчедлидзе, 72 (2:0).
Нереализованный пенальти: Жоау Педру, 81 (вратарь).
"Эмполи": Скорупски, Паскуаль (Димарко, 23), Беллуши, Коста, Дзамбелли (Чосич, 24), Сапонара, Кроче, Диуссе, Крунич, Мчедлидзе (Джилардино, 82), Марилунго.
"Кальяри": Сторари, Бруну Алвеш, Пизакане, Чеппителли, Дессена (Жоау Педру, 69), Исла, Падоин, Барелла (Ди Дженнаро, 51), Мелькьорри, Фариас, Сау (Джаннетти, 60).
Предупреждения: Падоин, 5. Сапонара, 14. Коста, 35. Крунич, 42. Мелькьорри, 43. Марилунго, 45+2. Дессена, 56. Фариас, 57. Мчедлидзе, 65. Исла, 71. Джилардино, 90+1.
Судья: Риццоли.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/