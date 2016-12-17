19:00 17 декабря | ФУТБОЛ — Италия

Дубль Мчедлидзе принес "Эмполи" победу над "Кальяри"

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"Эмполи" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии обыграл "Кальяри". Дублем в составе хозяев отметился нападающий Леван Мчедлидзе.

Чемпионат Италии

Серия А

17-й тур

"Эмполи" – "Кальяри" – 2:0 (1:0)

Голы: Мчедлидзе, 8 (1:0). Мчедлидзе, 72 (2:0).

Нереализованный пенальти: Жоау Педру, 81 (вратарь).

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль (Димарко, 23), Беллуши, Коста, Дзамбелли (Чосич, 24), Сапонара, Кроче, Диуссе, Крунич, Мчедлидзе (Джилардино, 82), Марилунго.

"Кальяри": Сторари, Бруну Алвеш, Пизакане, Чеппителли, Дессена (Жоау Педру, 69), Исла, Падоин, Барелла (Ди Дженнаро, 51), Мелькьорри, Фариас, Сау (Джаннетти, 60).

Предупреждения: Падоин, 5. Сапонара, 14. Коста, 35. Крунич, 42. Мелькьорри, 43. Марилунго, 45+2. Дессена, 56. Фариас, 57. Мчедлидзе, 65. Исла, 71. Джилардино, 90+1.

Судья: Риццоли.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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