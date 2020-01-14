Дубль Инсинье принес «Наполи» победу над «Перуджей»
18:58
«Наполи» обыграл «Перуджу» (2:0) в 1/8 финала Кубка Италии.
В составе победителей дубль сделал Лоренцо Инсинье. У гостей пенальти не реализовал Пьетро Йеммелло. В 1/4 финала «Наполи» сыграет с победителем пары «Лацио» — «Кремонезе».
Кубок Италии
1/8 финала
«Наполи» — «Перуджа» — 2:0 (2:0)
Голы: Инсинье, 26 — с пенальти (1:0). Инсинье, 38 — с пенальти (2:0).
«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски (Аллан, 84), Эльмас, Руис (Демме, 65), Льоренте, Инсинье, Лосано (Кальехон, 75).
Предупреждение: Руис, 62.
Судья: Массими.
14 января. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».
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