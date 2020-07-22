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Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Сассуоло»

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21 июля. Златан Ибрагимович оформил дубль. Фото Twitter
21 июля. Златан Ибрагимович оформил дубль. Фото Twitter
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«Милан» на выезде переиграл «Сассуоло» в матче 35-го тура чемпионата Италии (2:1). Дублем в составе гостей отметился Златан Ибрагимович. У хозяев забитый мяч на счету Франческо Капуто.

«Милан» занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Сассуоло» — 8-е.

Чемпионат Италии

Серия А

35-й тур

«Сассуоло» — «Милан» — 1:2 (1:2)

Голы: Ибрагимович, 19 (0:1). Капуто, 42 — с пенальти (1:1). Ибрагимович, 45+2 (1:2).

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Марлон, Рожериу, Мерт Мюлдюр (Кирьякопулос, 46), Бурабия, Локателли, Капуто (Траоре, 89), Берарди, Гараслин (Маньянелли, 46), Распадори (Бога, 46. Джуричич, 68).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли (Габбиа, 31), Конти (Калабрия, 11), Эрнандез (Лаксальт, 46), Беннасер (Билья, 79), Кессье, Салемакерс, Ибрагимович, Ребич, Хакан Чалханоглу (Бонавентура, 79).

Предупреждения: Бурабия, 22. Локателли, 34. Эрнандез, 37. Беннасер, 61. Лаксальт, 76. Бонавентура, 85.

Удаление: Бурабия, 45+7.

Судья: Пайретто.

21 июля. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

Сассуоло — Милан

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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