Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»

«Милан» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 4:1.

В составе миланцев дубль оформил Златан Ибрагимович, еще по голу забили Хакан Чалханоглу и Рафаэль Леау. Хозяева ответили точным ударом Кристоффера Аскильдсена.

После этого матча «Милан» с 63 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Сампдория» с 41 очками — на 15-й строчке.

В другом матче «Сассуоло» разгромил «Дженоа» (5:0).

Чемпионат Италии. Серия А

37-й тур

«Сампдория» — «Милан» — 1:4 (0:1)

Голы: Ибрагимович, 4 (0:1). Хакан Чалханоглу, 52 (0:2). Ибрагимович, 58 (0:3). Аскильдсен, 87 (1:3). Леан, 90+2 (1:4).

Нереализованный пенальти: Марони, 78 (вратарь)

«Сампдория»: Фальконе, Берешиньски, Йосида, Депаоли (Лерис, 46), Колли, Ауджелло, Рамирес (Марони, 46), Линетти (Бертолаччи, 74), Янкто, Виейра (Аскильдсен, 74), Квальярелла (Габбьядини, 74).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Калабрия (Бонавентура, 62), Эрнандез, Габбиа, Беннасер, Кессье (Билья, 79), Салемакерс, Ибрагимович (Лукас Пакета, 79), Ребич (Леан, 46), Хакан Чалханоглу (Самуэль Кастильехо, 62).

Предупреждения: Берешиньски, 36. Ребич, 45+6.

Судья: Паскуа (Италия).

29 июля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Сассуоло» — «Дженоа» — 5:0 (2:0)

Голы: Траоре, 26 (1:0). Берарди, 39 (2:0). Капуто, 66 (3:0). Распадори, 74 (4:0). Капуто, 77 (5:0).

«Сассуоло»: Консильи, Толян, Марлон, Рожериу (Кирьякопулос, 79), Феррари, Бурабия, Локателли (Обианг, 73), Траоре (Гараслин, 65), Капуто, Джуричич (Распадори, 73), Берарди (Манцари, 79).

«Дженоа»: Перин, Мазиелло, Гольданига, Бираски (Кришито, 46), Ромеро, Шене (Яго Фальке, 73), Лерагер, Кассата (Анкерсен, 46), Ягелло (Бехрами, 61), Пандев (Фавилли, 72), Пинамонти.

Предупреждения: Ромеро, 15. Обианг, 85.

Судья: Мареска (Италия).

29 июля. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».