«Милан» обыграл «Наполи». Ибрагимович сделал дубль

«Милан» в матче 8-го тура чемпионата Италии обыграл «Наполи» со счетом 3:1.

Дубль в составе миланцев забил Златан Ибрагимович, еще один гол на счету Йенс Хауге. Хозяева ответили точным ударом Дриса Мертенса. На 65-й минуте полузащитник Темуе Бакайоко оставил неаполитанцев в меньшинстве.

После этого матча «Милан» с 20 очками занимает первое место в серии А, «Наполи» с 14 очками — на шестой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Наполи» — «Милан» — 1:3 (0:1)

Голы: Ибрагимович, 20 (0:1). Ибрагимович, 54 (0:2). Мертенс, 63 (1:2). Хауге, 90+5 (1:3).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Бакайоко, Руис (Эльмас, 90), Мертенс, Инсинье, Лосано (Зелиньски, 56), Политано (Петанья, 69).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Хакан Чалханоглу (Крунич, 87), Беннасер, Кессье, Ибрагимович (Коломбо, 79), Ребич (Самуэль Кастильехо, 73), Салемакерс (Хауге, 73).

Предупреждения: Бакайоко, 16. Калабрия, 47. Ребич, 59. Кессье, 76. Мариу Руй, 81. Самуэль Кастильехо, 85.

Удаление: Бакайоко, 65.

Судья: Валери.

22 ноября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».