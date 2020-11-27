Друг Марадоны рассказал, что он умер в бедности
Аргентинский журналист Луис Вентура рассказал о положении дел Диего Марадоны перед тем, как он скончался.
По его словам, у легенды мирового футбола почти ничего не осталось, и он жил только на скромную зарплату, которую он получал в клубе «Химнасия».
Вентура был много лет знаком с Марадоной.
— У Марадоны почти ничего не осталось. Он умер в бедности, у него украли почти все, остальное же он раздал сам, — цитирует Вентуру La Gazzetta dello Sport.
Прославленный футболист и тренер скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.
В качестве футболиста Марадона выступал за ряд аргентинских клубов, испанские «Барселону» и «Севилью» и итальянский «Наполи». После завершения карьеры он работал с рядом клубов из Аргентины и ОАЭ, мексиканским «Дорадос» и сборной страны. Последним местом его работы была «Химнасия» из Ла-Платы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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