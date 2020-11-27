Друг Марадоны рассказал, что он умер в бедности

Аргентинский журналист Луис Вентура рассказал о положении дел Диего Марадоны перед тем, как он скончался.

По его словам, у легенды мирового футбола почти ничего не осталось, и он жил только на скромную зарплату, которую он получал в клубе «Химнасия».

Вентура был много лет знаком с Марадоной.

— У Марадоны почти ничего не осталось. Он умер в бедности, у него украли почти все, остальное же он раздал сам, — цитирует Вентуру La Gazzetta dello Sport.

Прославленный футболист и тренер скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.

В качестве футболиста Марадона выступал за ряд аргентинских клубов, испанские «Барселону» и «Севилью» и итальянский «Наполи». После завершения карьеры он работал с рядом клубов из Аргентины и ОАЭ, мексиканским «Дорадос» и сборной страны. Последним местом его работы была «Химнасия» из Ла-Платы.