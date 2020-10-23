Дроздов считает, что благодаря Миранчуку европейские клубы обратят внимание на Россию

Экс-капитан «Локомотива» Юрий Дроздов в интервью «Известиям» оценил дебют российского полузащитника Алексея Миранчука в составе «Аталанты». Хавбек вышел на замену в игре Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» и спустя 9 минут забил гол.

— Что думаете о дебютном матче Алексея Миранчука?

— Я уже не раз говорил, что это очень квалифицированный футболист, который способен заиграть практически в любом клубе мира. Его гол в первом же матче за «Аталанту» лишь подтверждает мои слова. Исполнение было на самом высоком уровне. Дай Бог, чтобы у него и дальше всё так удачно складывалось в Италии, а на наш чемпионат обратят внимание западные клубы. И другие молодые ребята получат свой шанс уехать в топ-лигу. Тем более, сейчас есть на кого посмотреть.

— Миранчук способен закрепиться в основе команды из Бергамо?

— Гасперини любит ротацию состава, а у клуба плотный календарь, поэтому игрового времени у Алексея будет достаточно.

— Антон Миранчук не менее талантлив, чем брат?

— Он не так раскручен в медиа, но это тоже сильный футболист. Думаю, ему по силам стать лидером «Локомотива» и получить хорошее предложение будущим летом.