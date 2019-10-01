Доннурамма отказался подписывать новый контракт с «Миланом»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма отказался подписывать новый контракт с клубом. Миланцы были готовы платить 20-летнему итальянцу 6 миллионов евро за сезон, утверждает Corriere dello Sport.

Нынешнее соглашение Доннаруммы с «Миланом» рассчитано до лета 2021 года. В этом сезоне он провел в серии А 6 матчей и пропустил 8 голов.

Прошедшим летом интерес к голкиперу проявлял «ПСЖ».

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