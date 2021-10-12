Доннарумма: «Я всегда буду любить болельщиков «Милана» и всегда буду одним из них»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свист болельщиков в свой адрес во время полуфинального матча Лиги наций Италия — Испания (1:2). Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

«Я провел восемь лет в «Милане», поэтому возвращение на «Сан-Сиро» всегда будет эмоциональным. И быть освистанным — это нормально. Я вырос здесь и всегда был болельщиком «россонери». Я всегда буду любить болельщиков «Милана» и всегда буду одним из них», — приводит L'Equipe слова Доннаруммы.

22-летний итальянец перешел из «Милана» в «ПСЖ» в июле 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2026 года.