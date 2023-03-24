Доннарумма высказался о поражении сборной Италии от Англии

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о результате матча отбора Евро-2024 против национальной команды Англии (1:2).

«Если дарить целый тайм такому сопернику, как Англия, вас обязательно накажут. Мы смогли собраться во второй половине встречи и доказали, что способны удивлять. Италия хочет добиться хороших результатов в этом отборочном цикле», — передает слова Джанлуиджи Football-Italia.

В следующем матче Италия сыграет против Мальты. Встреча состоится в воскресенье, 26 марта.