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Доннарума — о смерти Синиши Михайловича: «Ты был бойцом. Всегда буду благодарить тебя»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма выразил соболезнования в связи со смертью тренера Синиши Михайловича.

Итальянский голкипер дебютировал в «Милане» под руководством сербского специалиста.

«Ты всегда был бойцом, и я знаю, как много ты боролся. Я всегда буду благодарить тебя за веру в меня и за все, что ты говорил мне с первого дня нашей встречи. Ты навсегда останешься в моем сердце. Прощайте, мистер», — написал Доннарумма в соцсетях.

Синиша Михайлович скончался 16 декабря из-за лейкемии, которой он болел с 2019 года.

Джанлуиджи Доннарумма
Синиша Михайлович
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