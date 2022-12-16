Доннарума — о смерти Синиши Михайловича: «Ты был бойцом. Всегда буду благодарить тебя»

Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма выразил соболезнования в связи со смертью тренера Синиши Михайловича.

Итальянский голкипер дебютировал в «Милане» под руководством сербского специалиста.

«Ты всегда был бойцом, и я знаю, как много ты боролся. Я всегда буду благодарить тебя за веру в меня и за все, что ты говорил мне с первого дня нашей встречи. Ты навсегда останешься в моем сердце. Прощайте, мистер», — написал Доннарумма в соцсетях.

Синиша Михайлович скончался 16 декабря из-за лейкемии, которой он болел с 2019 года.