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Доннарумма в ближайшие часы пройдет медосмотр перед переходом в «ПСЖ»

07:35
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Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма сегодня пройдет медицинский осмотр перед переходом в «ПСЖ». Врач, который будет проводить осмотр, прибыл в Италию, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Сообщалось, что обследование пройдет во Флоренции в лагере сборной Италии при участии сотрудников «ПСЖ». Стороны договорились о контракте до 2026 года. Соглашение вратаря с «Миланом» закончится 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

22-летний Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/21, из них 15 — на ноль.

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