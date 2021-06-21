Доннарумма в ближайшие часы пройдет медосмотр перед переходом в «ПСЖ»
07:35
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма сегодня пройдет медицинский осмотр перед переходом в «ПСЖ». Врач, который будет проводить осмотр, прибыл в Италию, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Сообщалось, что обследование пройдет во Флоренции в лагере сборной Италии при участии сотрудников «ПСЖ». Стороны договорились о контракте до 2026 года. Соглашение вратаря с «Миланом» закончится 30 июня, после чего он станет свободным агентом.
22-летний Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/21, из них 15 — на ноль.
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