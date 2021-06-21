Доннарумма в ближайшие часы пройдет медосмотр перед переходом в «ПСЖ»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма сегодня пройдет медицинский осмотр перед переходом в «ПСЖ». Врач, который будет проводить осмотр, прибыл в Италию, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Doctor Christophe Baudot arrived in Roma: today Gigio #Donnarumma will have medicals with #PSG. Then will be expected the official announcement as new #Paris goalkeeper: contract until 2026 (€ 10M/year + 2 as bonuses). #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 21, 2021

Сообщалось, что обследование пройдет во Флоренции в лагере сборной Италии при участии сотрудников «ПСЖ». Стороны договорились о контракте до 2026 года. Соглашение вратаря с «Миланом» закончится 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

22-летний Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/21, из них 15 — на ноль.