Доннарумма прошел медосмотр для «ПСЖ»
13:56
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прошел медицинский осмотр перед переходом в «ПСЖ», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Обследование прошло в Риме при участии сотрудников «ПСЖ». Стороны договорились о контракте до 2026 года. Соглашение вратаря с «Миланом» закончится 30 июня, после чего он станет свободным агентом.
22-летний Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/21, из них 15 — на ноль.
Дополнительная информация:
https://gianlucadimarzio.com/en/donnarumma-takes-medical-with-psg-in-rome-the-picture
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