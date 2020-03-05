Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Доннарумма пропустил тренировку «Милана» и может не сыграть с «Дженоа»

16:55
Теги:

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма пропустил сегодняшнюю тренировку, сообщают итальянские СМИ. Его участие в ближайшем матче серии А против «Дженоа» под вопросом.

Как информирует Sky Sport Italia, место в ворота может занять Асмир Бегович. Доннарумма ранее получил травму в матче с «Фиорентиной» (1:1).

20-летний Джанлуиджи Доннарумма в текущем сезоне провел 26 матчей за «Милан», пропустил 33 мяча и 10 раз отыграл «на ноль».

Матч «Милан» — «Дженоа», по последней информации в СМИ, должен пройти 8 марта.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир