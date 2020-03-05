Доннарумма пропустил тренировку «Милана» и может не сыграть с «Дженоа»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма пропустил сегодняшнюю тренировку, сообщают итальянские СМИ. Его участие в ближайшем матче серии А против «Дженоа» под вопросом.

Как информирует Sky Sport Italia, место в ворота может занять Асмир Бегович. Доннарумма ранее получил травму в матче с «Фиорентиной» (1:1).

20-летний Джанлуиджи Доннарумма в текущем сезоне провел 26 матчей за «Милан», пропустил 33 мяча и 10 раз отыграл «на ноль».

Матч «Милан» — «Дженоа», по последней информации в СМИ, должен пройти 8 марта.