Доннарумма намерен потребовать прибавки к зарплате

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов продлить контракт с клубом. Однако 20-летний итальянец требует увеличить ему зарплату, сообщает Corriere dello Sport.

Переговоры будет вести агент голкипера Мино Райола. Нынешний контракт Доннаруммы рассчитан до 2021 года. По нему он зарабатывает 6 миллионов евро за сезон.

Доннарумма прошел академию «Милана» и дебютировал за основную команду в 2015 году. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей, в которых пропустил 15 мячей.

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