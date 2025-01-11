Доннарумма может перейти в «Интер»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 25-летнего итальянца претендует «Интер». Миланцы могут начать переговоры с игроком летом, если тот не станет продлевать контракт с парижанами.

В текущем сезоне Доннарумма провел 17 матчей, шесть раз сыграв на ноль и пропустив 15 мячей. Текущий контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2026 года.