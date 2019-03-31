Доннарумма извинился за ошибку в матче с "Сампдорией"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.

- Благодарю своих партнеров за поддержку. Ошибки иногда случаются, и я приношу извинения всем, - цитирует вратаря Football Italia. - Когда ты пытаешься отправить мяч вперед, ты можешт ошибиться. Такое бывает. Жаль, что мы не смогли набрать хотя бы очко, но мы должны смотреть вперед. В прошлом году я прошел через очень трудные времена, но смог преодолеть это. Я могу сделать это и сейчас. Вратарь не должен позволять усугубить ситуацию, он должен мгновенно восстанавливаться после любой ошибки.

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