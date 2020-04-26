Доннарумма готов продлить контракт с «Миланом», но только на улучшенных условиях

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов подписать новый контракт с командой. Однако 21-летний итальянец будет рассматривать предложения только в случае увеличения заработной платы, сообщает Tuttosport.

В настоящий момент голкипер получает шесть миллионов евро. Контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает в июне 2021 года.

В сезоне-2019/20 Доннарума провел за «Милан» 26 матчей (10 — «на ноль») и пропустил 33 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 55 миллионов евро.