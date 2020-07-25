Доннарумма горд стать капитаном «Милана» и обещает биться до смерти за пятое место

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями после матча с «Аталантой» (1:1) в 36-м туре чемпионата Италии. В этом матче он надел капитанскую повязку из-за травмы Алессио Романьоли.

«Мы знали, что будем играть с отличной командой, — цитирует вратаря Football Italia. — Мы хотели победить любой ценой. Сейчас мы играем более компактно, знаем, что делать и хорошо готовимся к матчам. Мы проделали хорошую работу. Жаль, что завоевали только одно очко».

Также футболист рассказал, как он отреагировал на то, что ему доверили роль капитана.

Жаль, что Романьоли получил травму, он прекрасный друг и отличный капитан. Я надеюсь, что он скоро вернется, но я горжусь, что надел капитанскую повязку. Наша цель — статья пятыми. Мы будем биться до смерти вне зависимости от результата матча «Ромы». У нас впереди еще два финала. Нам нужно выиграть оба, чтобы стать пятыми".