Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Доннарумма, Габбиа и Хауге сдали отрицательные тесты на коронавирус

06:24
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Twitter
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Twitter
Теги:

«Милан» на официальном сайте объявил, что у защитника Маттео Габбиа отрицательный результат теста на Covid-19. Завтра он пройдет медицинское обследование, прежде чем вернуться к тренировкам.

Кроме того, вратарь Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Йенс Хауге, у которых не было симптомов коронавирус, получили отрицательные результаты. Местные органы здравоохранения были проинформированы об этом, и оба игрока получили право вернуться к тренировкам.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир