Доннарумма, Габбиа и Хауге сдали отрицательные тесты на коронавирус
«Милан» на официальном сайте объявил, что у защитника Маттео Габбиа отрицательный результат теста на Covid-19. Завтра он пройдет медицинское обследование, прежде чем вернуться к тренировкам.
Кроме того, вратарь Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Йенс Хауге, у которых не было симптомов коронавирус, получили отрицательные результаты. Местные органы здравоохранения были проинформированы об этом, и оба игрока получили право вернуться к тренировкам.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.