Доннарумма больше не хочет уходить из «Милана»

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма выразил желание остаться в «Милане», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 21-летний итальянец больше не хочет покидать команду. Сообщается, что руководство «Милана» также не желает расставаться с голкипером, поскольку не считает, что в связи с пандемией коронавируса найдется клуб, готовый заплатить большую сумму за игрока.

В сезоне-2019/20 Доннарумма провел за «Милан» 26 матчей (10 — «на ноль») и пропустил 33 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 49,5 миллиона евро. Ранее в СМИ появлялась информация, что игрок не хочет продлевать контракт с «Миланом». Нынешнее соглашение Доннаруммы с «россонери» действует до конца июня 2021 года.