Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Донати стал игроком «Лечче»

19:27
Теги:

Бывший защитник «Байера» Джулио Донати продолжит карьеру в «Лечче». 29-летний игрок заключил контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на сезон, сообщает официальный сайт «Лечче».

Донати находился в статусе свободного агента. Он является выпускником академии «Интера». Ранее защитник уже выступал за «Лечче», где находился в аренде в сезоне-2010/11.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир