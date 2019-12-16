Донати стал игроком «Лечче»

Бывший защитник «Байера» Джулио Донати продолжит карьеру в «Лечче». 29-летний игрок заключил контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на сезон, сообщает официальный сайт «Лечче».

Донати находился в статусе свободного агента. Он является выпускником академии «Интера». Ранее защитник уже выступал за «Лечче», где находился в аренде в сезоне-2010/11.

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