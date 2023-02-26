Донадони считает, что Шарлю де Кетеларе может помочь забитый гол
Бывший футболист «Милана» Роберто Донадони считает, что игроку миланцев Шарлю де Кетеларе может помочь забитый гол.
«Гол придает уверенности, особенно, когда ты его теряешь. А это позволяет выжать из себя больше, чем ты считаешь, что это возможно. Я вспоминаю историю Тонали. И я думаю, что мы должны подождать в этом случае, — цитирует слова Донадони pianetamilan.it.
2 августа 2022 года 21-летний бельгиец перешел в «Милан», подписав контракт до июня 2027 года. В 19 матчах серии А он отметился лишь 1 голевой передачей.
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|65
|
2
|Интер
|23
|15
|2
|6
|44-27
|47
|
3
|Рома
|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|
4
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|
5
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|
6
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|23
|12
|5
|6
|42-26
|41
|
7
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|14
|5
|4
|36-17
|32
|
8
|Болонья
|23
|9
|5
|9
|30-33
|32
|
9
|Торино
|23
|8
|7
|8
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|
10
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|
11
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|
12
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22-31
|28
|
13
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
14
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|
15
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|
16
|Салернитана
|23
|5
|6
|12
|25-44
|21
|
17
|Специя
|23
|4
|7
|12
|19-39
|19
|
18
|Верона
|23
|4
|5
|14
|20-34
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|0 : 2
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|0 : 1
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|- : -
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|- : -
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|- : -
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|- : -
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|22
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|14
|1
|0
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