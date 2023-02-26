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Донадони считает, что Шарлю де Кетеларе может помочь забитый гол

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Милана» Роберто Донадони считает, что игроку миланцев Шарлю де Кетеларе может помочь забитый гол.

«Гол придает уверенности, особенно, когда ты его теряешь. А это позволяет выжать из себя больше, чем ты считаешь, что это возможно. Я вспоминаю историю Тонали. И я думаю, что мы должны подождать в этом случае, — цитирует слова Донадони pianetamilan.it.

2 августа 2022 года 21-летний бельгиец перешел в «Милан», подписав контракт до июня 2027 года. В 19 матчах серии А он отметился лишь 1 голевой передачей.

ФК Милан
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3
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 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
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 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
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 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
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9
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 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
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 Верона 23 4 5 14 20-34 17
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 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
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Адемола Лукман

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Жерар Деулофеу

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Себастьяно Луперто

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