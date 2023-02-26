Донадони считает, что Шарлю де Кетеларе может помочь забитый гол

Бывший футболист «Милана» Роберто Донадони считает, что игроку миланцев Шарлю де Кетеларе может помочь забитый гол.

«Гол придает уверенности, особенно, когда ты его теряешь. А это позволяет выжать из себя больше, чем ты считаешь, что это возможно. Я вспоминаю историю Тонали. И я думаю, что мы должны подождать в этом случае, — цитирует слова Донадони pianetamilan.it.