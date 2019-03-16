Доменико Кришито: "Роналду - кумир моих детей. Это более целостный игрок, чем Месси"

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито заявил, что считает форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду более целостным игроком по сравнению с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

- Роналду воспринимает все в качестве вызова, он всегда хочет улучшить свои результаты, - приводит слова Кришито сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Если у вас нет такой мотивации, то вы не будете находиться в подобной форме в 34 года. Он является кумиром моих детей. На мой взгляд, Роналду - более целостный игрок, чем Месси.

В текущем сезоне Роналду провел 36 матчей за "Ювентус", забил 24 гола и отдал 10 результативных передач. Месси принял участие в 36 встречах в составе "Барселоны", отметившись 36 забитыми мячами и 16 голевыми пасами.

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