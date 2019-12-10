Дом Милинковича-Савича обокрали на 100 тысяч евро во время матча с «Ювентусом»

Дом полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича ограбили во время матча 15-го тура серии А против «Ювентуса» (3:1), сообщает Sky Sports Italia.

Во время игры трем ворам удалось проникнуть на его виллу в Формелло. Злоумышленники забрали 5 часов (4 Rolex и Hublot) и наличные на общую сумму 100 тысяч евро.

Милинкович-Савич в текущем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.