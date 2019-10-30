Дом Маркизио ограбили, угрожая футболисту и его жене
11:19
Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио подвергся нападению грабителей. Как сообщает Sky Italia, в дом футболиста в Турине накануне вечером ворвались четыре человека в масках, вооруженные пистолетом и отверткой. Они угрожали футболисту и его жене, потребовали отдать деньги, драгоценности и часы, а затем скрылись.
Полиция занимается оценкой причиненного ущерба и занимается поиском преступников по горячим следам.
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