Дом главного тренера «Ромы» был ограблен

Дом главного тренера «Ромы» Пауло Фонсеки был ограблен. Это произошло в пятницу, когда специалист находился на базе клуба и готовил команду к предстоящему матчу против «Фиорентины», сообщает Calciomercato.

В это время жена и сын Фонсеки ушли за покупками.

Сумма ущерба составила 100 тысяч евро. Согласно первоначальной версии полиции, преступники были хорошо подготовлены и знали план дома.