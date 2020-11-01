Дом главного тренера «Ромы» был ограблен
Дом главного тренера «Ромы» Пауло Фонсеки был ограблен. Это произошло в пятницу, когда специалист находился на базе клуба и готовил команду к предстоящему матчу против «Фиорентины», сообщает Calciomercato.
В это время жена и сын Фонсеки ушли за покупками.
Сумма ущерба составила 100 тысяч евро. Согласно первоначальной версии полиции, преступники были хорошо подготовлены и знали план дома.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.