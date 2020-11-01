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Дом главного тренера «Ромы» был ограблен

14:09
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Дом главного тренера «Ромы» Пауло Фонсеки был ограблен. Это произошло в пятницу, когда специалист находился на базе клуба и готовил команду к предстоящему матчу против «Фиорентины», сообщает Calciomercato.

В это время жена и сын Фонсеки ушли за покупками.

Сумма ущерба составила 100 тысяч евро. Согласно первоначальной версии полиции, преступники были хорошо подготовлены и знали план дома.

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