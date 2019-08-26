Дочь Михайловича: «Ты победишь, папа!»

Дочь главного тренера «Болоньи» Синиши Михайловича Вирджиния выразила восхищение мужеством отца. В начале июня 50-летний серб объявил, что страдает лейкемией. Несмотря на болезнь, Михайлович присутствовал на тренерской бровке во время матча 1-го тура серии А «Верона» — «Болонья» (1:1).

— Сказать, что я люблю тебя, значит не сказать ничего, — написала Вирджиния в своем Instagram. — Это слишком незначительное слово для моих чувств к тебе. Когда я видела тебя на тренерской скамейке на игре с «Вероной», я была самой гордой дочкой на свете.

Ты больше чем отец, ты больше чем боец, ты больше чем лев. Ты больше чем любая вещь в мире! Сколько всего я бы хотела тебе сказать, но никто еще не изобрел столь высокопарных слов. Ты победишь, папа!

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