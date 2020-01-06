«Добро пожаловать, Златан». «Милан» поприветствовал Ибрагимовича перед матчем с «Сампдорией»
16:59
6 января «Милан» на своем поле принимает «Сампдорию» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Пресс-служба «россонери» опубликовала фотографию с нападающим Златаном Ибрагимовичем перед началом игры.
38-летний швед вернулся в «Милан» 2 января. Для Златана эта игра станет первой после возвращения в итальянскую команду. Форвард остался в запасе на матч с «Сампдорией».
Welcome back to San Siro, @Ibra_official ??— AC Milan (@acmilan) January 6, 2020
???#IZBACK #SempreMilan pic.twitter.com/NodKMRqiE4
Ибрагимович остался в запасе «Милана» в своем первом матче после возвращения в команду
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...