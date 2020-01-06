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«Добро пожаловать, Златан». «Милан» поприветствовал Ибрагимовича перед матчем с «Сампдорией»

16:59
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6 января «Милан» на своем поле принимает «Сампдорию» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Пресс-служба «россонери» опубликовала фотографию с нападающим Златаном Ибрагимовичем перед началом игры.

38-летний швед вернулся в «Милан» 2 января. Для Златана эта игра станет первой после возвращения в итальянскую команду. Форвард остался в запасе на матч с «Сампдорией».

Ибрагимович остался в запасе «Милана» в своем первом матче после возвращения в команду

Милан — Сампдория

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