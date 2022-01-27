Комбаров: «Думаю, Гасперини поверил в Миранчука, если решил оставить в клубе»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Алексей Миранчук остается в «Аталанте».

«Для Алексея сейчас лучше остаться в «Аталанте» и стараться доказывать свою состоятельность, пробиваться в состав. Время у него есть, чтобы это доказать. Он еще не такой возрастной игрок, чтобы не дать себе шанс в такой команде проявить себя. Думаю, Гасперини поверил в него, если решил оставить в клубе. Да, у Алексея сейчас травма. Это футбол, никто от них не застрахован. Ему надо вылечиться, восстановиться и приступить к работе. Если принято решение его оставить, значит, на его травму даже не смотрели. Алексея вылечат и приступят к работе», — сказал Комбаров «СЭ».

Ранее, 27 января, генеральный директор клуба Лука Перкасси заявил, что Миранчук не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитника с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.