Дисквалификацию Лукаку в Кубке Италии аннулировали в качестве меры по борьбе с расизмом

Президент Федерации футбола Италии аннулировал дисквалификацию форварда «Интера» Ромелу Лукаку в Кубке Италии, сообщает пресс-служба организации.

Как говорится в заявлении федерации, поведение Лукаку в матче против «Ювентуса» (1:1) было мотивировано расистским отношением болельщиков туринского клуба. Отмена дисквалификации бельгийского нападающего названа «мерой по борьбе со всеми формами расизма».

Лукаку был удален по итогам матча с туринским клубом. Форвард получил вторую желтую карточку после потасовки, которая возникла из-за жеста бельгийца в адрес фанатов.