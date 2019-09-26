Дисквалификация де Пауля не будет сокращена

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль был удален с поля в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:1). Он ударил полузащитника миланцев Антонио Кандреву, сообщает La Gazzeta dello Sport.

Де Пауль позже были дисквалифицирован на три матча чемпионата Италии за свой поступок. После рассмотрения апелляции «Удинезе» дисциплинарный комитет решил не смягчать наказание хавбека.

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