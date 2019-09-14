Директор «Ювентуса» сообщил, что Манджукич перейдет в катарский клуб

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что нападающий Марио Манджукич близок к уходу из клуба. К 33-летнему хорвату есть предметный интерес из чемпионата Катара, сообщает La Gazzetta dello Sport.

— У нас появилась возможность перехода. Это предложение из Катара, — сказал Паратичи.

В прошлом сезоне Манджукич провел 33 матча в футболке «Ювентуса», отличившись десятью голами и семью голевыми передачами. Напомним, что «Юве» не включил форварда в заявку на Лигу чемпионов в этом году.

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