Директор «Ювентуса»: «Роналду принес имиджевую выгоду клубу и всему итальянскому футболу»

Директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене высказался о периоде выступлений нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за туринский клуб.

«Роналду принес имиджевую выгоду «Ювентуса» и всему итальянскому футболу, — приводит слова Арривабене официальный Twitter туринского клуба. — После ухода Криштиану команде пришлось привыкнуть к тому, чтобы брать всю ответственность на свои плечи».

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018-го по 2021 год. В составе туринского клуба нападающий дважды выиграл чемпионат и суперкубок Италии, а также один раз Кубок страны. 27 августа 2021-го он вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который играл с 2002-го по 2009 год.

В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 6 голов в 9 матчах за «МЮ».