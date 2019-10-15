Директор «Ювентуса» Паратичи: «Аталанта» может стать итальянским «Лестером»

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи назвал главных соперников клуба в сезоне-2019/20. Он сравнил «Аталанту» с «Лестером», который в 2016 году смог впервые в истории стать чемпионом Англии.

— Впереди нас ждет долгий сезон, «Интер» — наш соперник с самым большим потенциалом, — цитирует Football Italia Паратичи. — Победа на «Сан-Сиро» была для нас очень важна, она показала, кто мы есть.

«Наполи» тоже силен. Думаю, «Аталанта» с ними тоже на одном уровне. У них нет такой же богатой истории, но они доказывают все на поле. Они могут стать итальянским «Лестером».