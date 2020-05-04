Директор «Ювентуса»: «Бренд Роналду почти такой же большой, как и клуб»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду. В текущем сезоне на счету португальца 25 голов и 4 результативные передачи в 32 матчах.

— Роналду отличается от других футболистов, — приводит слова Паратичи Football Italia. -Он приносит невероятные доходы, представляя свой бренд, который почти такой же большой, как и клуб.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года. В 74 матчах за туринцев он забил 53 гола и сделал 14 передач.