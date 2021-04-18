Директор «Ромы» провел встречу с агентами Жиру
Нападающий «Челси» Оливье Жиру сменит команду в летнее трансферное окно, пишет в Twitter журналист Николо Скира. 34-летний француз планирует покинуть Лондон в конце сезона в качестве свободного агента.
Директор «Ромы» Тиаго Пинто уже провел встречу с агентами Жиру на прошлой неделе. За ситуацией вокруг игрока также следят «Милан», «Интер» и «Ювентус».
Жиру выступает за «Челси» с 2018 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.
В текущем сезоне форвард провел 26 матчей и забил 11 голов.
Методология
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