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Директор «Ромы» провел встречу с агентами Жиру

11:41
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру сменит команду в летнее трансферное окно, пишет в Twitter журналист Николо Скира. 34-летний француз планирует покинуть Лондон в конце сезона в качестве свободного агента.

Директор «Ромы» Тиаго Пинто уже провел встречу с агентами Жиру на прошлой неделе. За ситуацией вокруг игрока также следят «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Жиру выступает за «Челси» с 2018 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.

В текущем сезоне форвард провел 26 матчей и забил 11 голов.

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