Директор «Наполи» подтвердил уход Милика и Льоренте в январе

Директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал о том, что форварды Аркадиуш Милик и Фернандо Льоренте покинут клуб.

«Трансферное окно — проблема для всех. У нас есть нападающий, которого хотели бы иметь многие клубы, поэтому мы посмотрим, что будет дальше. Милик хочет играть, чтобы быть готовым к чемпионату Европы. Вот чего он хочет. Не думаю, что мы кого-то подпишем, так как команда укомплектована. Продажа Льоренте? Вполне возможно», — приводит слова Джунтоли Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Миликом интересуется «Ювентус», а Льоренте перейдет в «Сампдорию».