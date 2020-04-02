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Директор «Наполи» — о Ррахмани: «Мы хотели дать Гаттузо игроков, подходящих для его футбольных идей»

20:25
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Директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал, почему клуб подписал защитника «Вероны» Амира Ррахмани.

Неаполитанцы заключили соглашение с 26-летним албанцем в январе 2020 года и оставили в клубе в аренде до лета.

— Мы подписали контракт с Ррахмани, потому что он очень хорош в нанесении ударов, но также может играть сзади, что крайне важно для Гаттузо, — приводит слова Джунтоли Sky Sport Italia. — Мы хотели дать Гаттузо игроков, подходящих для его футбольных идей.

В текущем сезоне Ррахмани провел 25 матчей в серии А, в которых набрал 4 желтые карточки.

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