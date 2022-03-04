Директор «Милана» рассказал, что доволен развитием команды в последние годы

Директор «Милана» Рики Массара признался, что иногда клубу приходится принимать сложные решения, но с каждым годом становится все лучше.

«Наш путь начался два с половиной года назад, мы столкнулись со сложной финансовой ситуацией, и нам пришлось принимать болезненные решения.

К счастью, мы нашли команду, которая улучшается с каждым годом, всегда удивляя нас. Если будем продолжать в том же духе, мы будем довольны», – цитирует Массару Calciomercato.com.

Функционер был назначен спортивным директором клуба в январе 2019 года. «Милан» в 27 матчах серии А набрал 57 очков и расположился на втором месте.